Чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті

Чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України в найгарячіших точках фронту.

Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім. Наразі чеченський підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті.

Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого керував групою «Аджнад аль-Кавказ» в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія – добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО України.

15 жовтня Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України