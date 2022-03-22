Что делать, если вы оказались в плену: советы психолога

Во время войны высока вероятность попасть в заложники к неприятелю. Эксперт по теме психического здоровья Марта Пивоваренко рассказала, кого и зачем захватывают в плен, и как действовать в этой ситуации.

Существуют разные причины, почему гражданских берут в плен. У врагов может быть потребность в информации, разведка на местности, жалость убивать, ситуация, когда человек сам сдался, «живой щит» и т.д. Берут общительных — иногда просто для развлечения. Или таких, на фоне кого оккупанты могут почувствовать свое могущество.

Что делать, чтобы не попасть в плен:

Гражданским ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-нибудь символику на одежде, наряжаться в хорошие дорогие вещи. Надо выглядеть максимально просто и не обращать на себя внимания.

Что делать, попав в плен, чтобы выжить:

1) Если вы попали в плен, может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Человек пытается бежать, даже когда это глупо, бросается на террористов, пытается выхватить оружие. Взбунтовавшегося заложника террористы, как правило, убивают, даже если не планировали этого.

2) Соблюдайте покой и не показывайте страха. Не оказывайте террористам сопротивление, не пытайтесь вступать с ними в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения плана.

3) Не нарушайте установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.

4) Может наступить такой момент, когда забота о состоянии собственного духа и тела станет казаться вам бессмысленной. Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и дальше чувствовать себя человеком.

5) Настройтесь психологически, что вас не освободят мгновенно, но помните, что освободят обязательно.

6) Делайте вид, что вы человек недалекий. Не идеологический, не религиозный, без четкой позиции. Не проявляйте активность, не будьте первым, не говорите много и громко.

7) Смотрите не прямо в глаза террористам, а чуть-чуть в сторону. Но вместе с тем – не смотреть с позиции униженного – это тоже провоцирует на агрессию.

8) Ешьте. Даже через «не хочу». С первого дня не демонстрировать сопротивления.

9) Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет или сделать что-нибудь для себя. Следующего раза может просто не быть. Создавать себе максимальный комфорт, обустроить место для сна.

10) Ни в коем случае не демонстрируйте связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных.

11) Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками, занять позицию подальше от окон, дверей и террористов – при штурме по ним будут стрелять снайперы. Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.

12) Если получили ранения – остановить кровотечение, перевязав рану.

13) Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением дать понять об этом сотрудникам спецслужб.

14) Если при пытках и допросах с вами есть другой человек, не реагировать на него, не взаимодействовать, не пытаться успокоить. Если хотите поддержать – делать это только наедине. Эмпатия в плену очень неуместна. Любое проявление сострадания ведет к усилению пыток.

15) На вопросы отвечать коротко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог без агрессии, без заинтересованности.

16) Если тот, кто взял в плен, хочет проявить агрессию, ее нужно принять.

17) Помнить, что держащие вас в плену не принимают решения самостоятельно. Даже если террорист сопереживает вам, его позиция может измениться в любой момент. Дружить с палачом невозможно.

18) Не терять надежды. Напоминать себе, что вас ждут родные. Стараться выжить ради них.

19) Запомнить как можно больше деталей о месте, в котором находится, как выглядит пространство, обозначение воинских частей, бланков и т.д. Сделать незаметные метки, по которым позже сможете идентифицировать это место.

20) Задать себе цель: сохранить жизнь, чтобы потом помочь наказать террористов.

Максим Красиков, Информатор