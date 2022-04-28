Депутату Херсонської міськради повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру депутату Херсонської міськради у співпраці з державою-агресором, організації та проведенні мітингу на підтримку дій окупантів та активній участі у ньому (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, депутат Херсонської міської ради від політичної партії «Блок Сальдо», знаючи, що м. Херсон тимчасово окуповане збройними формуваннями рф, записав відеозвернення для російського інтернет–видання, в якому закликав своїх співгромадян скласти зброю та припинити бойові дії. Також депутат організував та фактично брав участь у проведенні проросійського мітингу із пропагандою комуністичного, тоталітарного режиму, який транслювався у російських ЗМІ та у соціальних мережах.

Крім того, з метою підтримки дій збройних сил рф та окупаційної адміністрації держави-агресора, підозрюваний за попередньою змовою з іншими особами оголосив про створення незаконного формування під назвою «Комитет спасения Херсонщины «За мир и порядок»». У ході засідання вказаного «комітету» було проведено голосування на підтримку дій окупаційної адміністрації держави-агресора.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Цей злочин каратиметься позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського УП ГУНП м. Києва за оперативного супроводження Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура