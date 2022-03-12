Der Spiegel: Путин посадил командиров своей разведки под домашний арест

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Издание пишет, что российский диктатор очень недоволен тем, как продвигается война против Украины.

Российское вторжение в Украину продвигается медленнее, чем хотели бы в Москве. Теперь все больше доказательств свидетельствуют о том, что Владимир Путин срывается на руководстве вооруженных сил и служб разведки.

Der Spiegel: Путин посадил командиров своей разведки под домашний арест

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что российский диктатор начал наказывать «ответственных» за медленное продвижение российских войск. Минимум двое высокопоставленных офицеров разведки России под домашним арестом. А украинские спецслужбы сообщают, что в Кремле даже уволили несколько генералов.

Сообщения о домашних арестах руководителей разведки опубликовал российский журналист-расследователь, эксперт по закулисным процессам Кремля и военный эксперт Андрей Солдатов. Он написал в Twitter о том, что Путин «атаковал» лидеров ФСБ на заседании Совета безопасности. А руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель оказались под домашним арестом. Der Spiegel пишет, что Солдатова считают достоверным и информированным источником в разведывательных кругах.

В интервью British Times он сказал, что в ФСБ, скорее всего, знают реальную ситуацию на полях битвы в Украине. Вопрос только в том, что спецслужба донесла Путину.

«Проблема в том, что для ответственных лиц часто очень рискованно говорить Путину вещи, которые он слышать не хочет», — пояснил Солдатов, добавив, что именно поэтому информацию для российского диктатора «переформулируют».

Эксперт по вопросам безопасности и бывший агент разведки Великобритании Филипп Ингрем тоже говорит о напряженной ситуации в Кремле. По его словам, Путин «очень взбешен». Он считает, что именно ФСБ отвечает за поражение российской армии в Украине. В частности, его ярость направлена на главу внешней разведки, которого теперь наказывают «за плохие решения».

Сообщения о такой напряженной ситуации в Кремле совпадают с отчетами разведки Украины. Там сообщали, что Путин уволил 8 высокопоставленных командиров российской армии. Также об этом говорил глава СНБО Украины Алексей Данилов. // ZN,UA

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