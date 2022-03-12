Der Spiegel: Путин посадил командиров своей разведки под домашний арест

Издание пишет, что российский диктатор очень недоволен тем, как продвигается война против Украины.

Российское вторжение в Украину продвигается медленнее, чем хотели бы в Москве. Теперь все больше доказательств свидетельствуют о том, что Владимир Путин срывается на руководстве вооруженных сил и служб разведки.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что российский диктатор начал наказывать «ответственных» за медленное продвижение российских войск. Минимум двое высокопоставленных офицеров разведки России под домашним арестом. А украинские спецслужбы сообщают, что в Кремле даже уволили несколько генералов.

Сообщения о домашних арестах руководителей разведки опубликовал российский журналист-расследователь, эксперт по закулисным процессам Кремля и военный эксперт Андрей Солдатов. Он написал в Twitter о том, что Путин «атаковал» лидеров ФСБ на заседании Совета безопасности. А руководитель 5-й службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа и его заместитель оказались под домашним арестом. Der Spiegel пишет, что Солдатова считают достоверным и информированным источником в разведывательных кругах.

В интервью British Times он сказал, что в ФСБ, скорее всего, знают реальную ситуацию на полях битвы в Украине. Вопрос только в том, что спецслужба донесла Путину.

«Проблема в том, что для ответственных лиц часто очень рискованно говорить Путину вещи, которые он слышать не хочет», — пояснил Солдатов, добавив, что именно поэтому информацию для российского диктатора «переформулируют».

Эксперт по вопросам безопасности и бывший агент разведки Великобритании Филипп Ингрем тоже говорит о напряженной ситуации в Кремле. По его словам, Путин «очень взбешен». Он считает, что именно ФСБ отвечает за поражение российской армии в Украине. В частности, его ярость направлена на главу внешней разведки, которого теперь наказывают «за плохие решения».

Сообщения о такой напряженной ситуации в Кремле совпадают с отчетами разведки Украины. Там сообщали, что Путин уволил 8 высокопоставленных командиров российской армии. Также об этом говорил глава СНБО Украины Алексей Данилов. // ZN,UA