До 5 років ув’язнення засуджено мешканця м. Дніпро, який «зливав» інформацію ворогу

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування у месенджері «Telegram» передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом СБУ у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури