На Херсонщині внаслідок російського удару керованими авіабомбами загинуло подружжя
У Зміївці на Херсонщині внаслідок удару керованими авіабомбами загинули чоловік та дружина.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих – чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження», – написав Прокудін.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області російський дрон-камікадзе типу Shahed-131/136 влучив в агропромислове підприємство.Tweet