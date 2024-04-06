На Херсонщині внаслідок російського удару керованими авіабомбами загинуло подружжя

У Зміївці на Херсонщині внаслідок удару керованими авіабомбами загинули чоловік та дружина.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Вчора окупанти вдарили керованими авіабомбами по селу Зміївка, що на Бериславщині. Внаслідок влучання пошкоджено будівлю. Під завалами рятувальники виявили тіла двох загиблих – чоловіка 1957 року народження та жінки 1965 року народження», – написав Прокудін.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області російський дрон-камікадзе типу Shahed-131/136 влучив в агропромислове підприємство.