До 9 років позбавлення волі засуджено терориста т. зв. «ДНР», який воював проти ЗСУ під Донецьким аеропортом
За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури та Пологівської окружної прокуратури Запорізької області, Токмацьким районним судом визнано винним громадянина України в участі у незаконних збройних формуваннях терористичної організації «ДНР» та сприянні її діяльності (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Вироком суду його засуджено до 9 років позбавлення волі.
Прокурори довели, що чоловік з березня 2015 по 2018 рік у складі так званої першої окремої Слов’янської мотострілкової бригади першого армійського корпусу ДНР брав участь у боях у Старобешівському та Бойківському районах Донецької області, а також у бойових діях в районі Донецького аеропорту проти Збройних Сил України.
Спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ у Волинській області.
За матеріалами Волинської обласної прокуратуриTweet