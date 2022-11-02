До Києва приїхали експерти МВС Іспанії для підготовки розслідування воєнних злочинів рф

Експерти іспанського МВС, які готуватимуть приїзд фахівців для розслідування скоєних росією в Україні воєнних злочинів та злочинів проти людяності, прибули до Києва разом з очільником МЗС Іспанії.

Про це заявив міністр закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено на спільній з очільником МЗС України Дмитро Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні приїхала група експертів Міністерства внутрішніх справ. Вони їхали в одному потязі зі мною. Вони підготують приїзд іспанських спеціалістів, які разом з Офісом генерального прокуратура України працюватимуть над розслідуванням воєнних злочинів та злочинів проти людяності», – сказав Альбарес Буено.

Він також нагадав, що Іспанія долучилася до позову України у Міжнародному кримінальному суді, щоб ці воєнні злочини були розслідувані і щоб винуватці у геноциді українського народу були покарані.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.