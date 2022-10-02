Окупанти вивезли в Московську область ще 76 дітей-сиріт з Луганської області

Рашисти також готуються “передати під опіку” ще 104 дитини.

Окупанти продовжують вивозити дітей-сиріт з тимчасово захопленої Луганської області до Росії. Вони незаконно депортували 76 хлопчиків і дівчаток в Московську область. А ще 104 сиріт готуються відправити на територію РФ найближчим часом.

Відповідною інформацією поділився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в офіційному Telegram-каналі.

“Ще 76 дітей-сиріт вивезені в соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх в РФ, які розташовані в Московській області. В даний час чотири регіони Росії повинні прийняти їх у складі сімейних груп”, — розповів Гайдай.

На цьому окупанти не зупиняються. Вони готуються вивезти ще 104 сиріт, які знаходяться в соціальних установах так званої “ЛНР”.

“Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед щодня зростаючого чоловічого населення разом з кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням в так званій “ЛНР” росіянам байдуже — розуміють, що в Луганській області вони тимчасово”, — продовжив Гайдай.

Незаконне вивезення українських дітей: що відомо

В кінці липня в РФ підтвердили депортацію 448 тисяч дітей. А всього примусово вивезли понад 2 мільйони громадян нашої країни.

Україна змогла повернути у тому ж місяці 44 хлопчиків і дівчаток. Їх вивезли в Росію або на тимчасово окуповані території. Більшість з дітей або сироти, або позбавлені батьківського піклування.

УНІАН