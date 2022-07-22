Дрон-камікадзе ЗСУ завдав удару по базі росіян біля ЗАЕС (відео)

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Українські військові ювелірним ударом знищили невелику базу росіян біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

“Використовуючи дрон-камікадзе, було завдано удару по наметовому містечку і техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками і БМ-21″ Град”, – йдеться в повідомленні.

В результаті удару знищено трьох окупантів, ще 12 травмовано. Наметове містечко згоріло, противник довго не міг загасити пожежу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розмістили не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку в машинній залі першого енергоблоку ЗАЕС через побоювання точкових ударів українських військових.

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