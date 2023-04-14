У ЗСУ прокоментували нібито «оточення» українських військ в Бахмуті: ідуть жорстокі бої

Спікер Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий наголосив, що ситуація у Бахмуті – динамічна, казати про відсотки захопленої окупантами території поки важко.

Як зазначив Череватий в ефірі телемарафону, головне завдання ворога наразі – ввести українські ЗМІ у ці розмови. У цьому контексті він нагадав про “байку” пропагандистів Кремля про нібито оточення українського угрупування в місті.

“Вчора заявили, що вони майже нібито оточили і дороги знову контролюють, хоча місяць тому вони вже це заявляли. Правда така: ідуть жорстокі, в тому числі вуличні, бої. Головна роль – зточування, обескровлення противника. Це робиться, щоб максимально вибити його наступальний потенціал і виграти час для військово-політичного керівництва для підготовки наших військ (до контрнаступу), – подіоився Череватий.

Також він підтвердив, що в Бахмуті зафіксовано десатні-штурмові війська РФ. “Росіяни змушені використовувати регулярні війська, бо (“вагнерівці”) не справляються, – пояснив Череватий.

Спікер Східного командування ЗСУ додав, що якщо “вагнерівці” не зможуть замінити особовий склад, “то безславна історія цього терористичного угрупування закінчиться на Бахмуті”. // УНІАН