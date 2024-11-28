Росія атакувала цивільні об’єкти «калібрами» з касетними боєприпасами, – Зеленський

Загалом ворог запустив близько 100 ударних дронів, а також понад 90 ракет різних типів.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді доповіді командувача Повітряних сил, міністрів внутрішніх справ та енергетики щодо наслідків сьогоднішнього російського удару.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський наголосив, що мішенню росіян була наша енергетика. Загалом ворог запустив близько 100 ударних дронів, а також понад 90 ракет різних типів.

“У кількох областях зафіксовані удари «калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики”, – зазначив президент.

Наразі у всіх областях, де це потрібно, працюють енергетики та всі профільні служби, щоб допомогти людям. Розгорнуто пункти незламності.

“Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО – це те, що найбільше потрібно”, – наголосив Зеленський.

Касетні боєприпаси – це снаряди, ракети або бомби, що складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі і розкидають багато малокаліберних бомб. Одна касетна бомба може містити щонайменше 10 мін та дрібних деталей до них. // LB.ua