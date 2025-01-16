Дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ (відео)
Безпілотники атакували завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ
У ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.
«Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло», – наголосив Андрій Коваленко. // ГлавкомTweet