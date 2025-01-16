Дрони атакували пороховий завод у Тамбовській області РФ (відео)

Безпілотники атакували завод, який є одним з основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ

У ніч проти 16 січня безпілотники знову атакували російський Тамбовський пороховий завод. Він є одним з ключових об’єктів російського військово-промислового комплексу. Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

«Вже не вперше атакований Тамбовський пороховий завод РФ. Він є одним з ключових об‘єктів російського ВПК, який задіяний у війні проти України», – йдеться у повідомленні.

Голова ЦПД зауважив, що Тамбовський пороховий завод виробляє порохи, які використовуються для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем. Також – колоксилін, що застосовується у створенні вибухових речовин та інших спеціалізованих продуктів.

«Підприємство є одним із основних постачальників вибухових матеріалів для армії РФ. З початком повномасштабної війни в Україні виробництво на заводі значно зросло», – наголосив Андрій Коваленко. // Главком