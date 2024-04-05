Дрони СБУ атакували російський військовий аеродром: повідомляють про знищення 6 літаків

Атаку на аеродром в російському Морозовську провела Служба безпеки України разом зі структурами Сил оборони, за даними джерел, щонайменше 6 літаків знищено.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в СБУ.

За даними джерела, на аеродромі базувалися фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Ці літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

“Знищено щонайменше 6 військових літаків РФ, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових росіян стали “двохсотими” чи “трьохсотими”.