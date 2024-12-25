Дрони СБУ підірвали склад бойових припасів на полігоні «Кадамовський» в Ростовській області РФ, – ЗМІ

Цей полігон є одним із найбільших в Росії. Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку.

Дрони СБУ днями підірвали склад боєприпасів на полігоні “Кадамовський” в Ростовській області, повідомили джерела LB.ua.

На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.

Джерела зазначають, що внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено.

Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.