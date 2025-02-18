Думки Трампа давно сприймаються українцями як проросійські — The Times

Побоювання України зростають, поки США та Росія обговорюють “закінчення війни до Великодня”.

Повідомляється, що адміністрація Трампа поставила перед собою амбітну мету забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня. Однак крайній термін — це не план, і єдиними деталями, які були оприлюднені під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня, були вимоги до Європи підготувати потенційні миротворчі сили, зазначили кореспонденти The Times.

Відповідаючи на запитання про цілі Путіна, Трамп сказав, що вважає, що “він хоче припинити війну”.

“У них велика, потужна машина. Ви це розумієте. Вони перемогли Гітлера, вони перемогли Наполеона. Ви знаєте, вони воюють вже давно. Вони робили це раніше, але я думаю, що він хотів би припинити воювати”, — зазначив Трамп.

Трамп, схоже, прийняв путінське бачення багатовікової, всепереможної Росії, що бере свій початок від Олександра I. Для багатьох у Києві він повторював тези Кремля, вважають кореспонденти.

“Думки Трампа вже давно здаються проросійськими для українських вух. Після першої оголошеної телефонної розмови з Путіним минулого тижня Трамп заявив, що думає, що “президент Путін хоче миру”. Українці сприйняли це як вирівнювання відповідальності за війну, а ще більше стурбували його відповіді на питання, чи має їхня країна бути рівноправним учасником мирних переговорів. “Це цікаве питання”, відповів Трамп, уникаючи прямої відповіді”, — пишуть у газеті.

Кореспонденти також вказують на те, що Трамп “поховав мантру” Байдена “нічого про Україну без України”, оскільки на переговорах в Саудівській Аравії немає жодного представника Києва — чи навіть решти Європи.

Раніше кореспонденти Financial Times зазначали, що США, схоже, пішли на значні поступки Путіну ще до початку переговорів. Мова йде про відкинення прагнення України приєднатися до НАТО і відновити контроль над землями, які зараз окуповані Росією. // Дзеркало тижня