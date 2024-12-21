Дистанційно керований бойовий модуль Wolly допущений до використання у ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва. Він оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

«Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Wolly зручно транспортувати. Модуль порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Міністерство оборони України