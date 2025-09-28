Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 28.09.25
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.09.25
- особового складу / personnel – близько / about 1108510 (+1110) осіб / persons
- танків / tanks – 11211 (+7) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23290 (+2) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33231 (+45) од
- РСЗВ / MLRS – 1503 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1223 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 345 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 64385 (+454)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3747 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63040 (+131)
- спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine