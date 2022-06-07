«Енергоатом»: гендиректор МАГАТЕ знову бреше і намагається легітимізувати перебування окупантів на ЗАЕС

У НАЕК стверджують, що Україна не запрошувала агентство з візитом на ЗАЕС.

НАЕК «Енергоатом» звинуватила директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в брехні щодо його запрошення на Запорізьку атомну енергостанцію, що вже кілька місяців захоплена окупантами.

Гроссі написав, що з місією до ЗАЕС їх запрошувала Україна. Але це повідомлення в «Енергоатомі» розглядають як «чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів». У офіційному телеграм-каналі НАЕК підкреслили, що «втрата звʼязку» між ЗАЕС і МАГАТЕ спричинена діями росіян, які відключили в Енергодарі українського оператора Vodafon.

We’re working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2022

«А з Водафоном у МАГАТЕ контракт на передачу даних. Всі точки збору цих даних і сервери, які перебували під контролем Агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли Водафон буде увімкнуто», – зазначили в НАЕК.

Там вважають, що «російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль», не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію».

«Українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею. Як відомо, в керівництві МАГАТЕ майже чверть – близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михаіл Чудаков – також є громадянином рф», – наголосили в НАЕК.

«Енергоатом» також вважає, що попередні візити Гроссі в Україну не принесли жодної користі, а на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом «звітували» світові, як все на Запорізькій станції добре».

Нагадаємо, на майданчику Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 окупантів. Вони розмістили там танки, «Урал», бронетранспортери, вибухівку і зброю – усе це створює небезпеку і не може перебувати поблизу атомних обʼєктів.

Працівники ЗАЕС продовжують виконувати свої обовʼязки, попри постійний тиск і загрозу з боку окупантів. // LB.ua