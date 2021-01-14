ЕСПЧ признал, что Россия установила контроль над Крымом до «референдума»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Российская Федерация установила контроль над Крымом еще до так называемого «референдума» (16 марта 2014 года). Москва в течение нескольких дней резко увеличила военную группировку на полуострове и принимала участие в блокаде украинских воинских частей.

Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

В документе говорится, что Россия настаивала на том, что эффективный контроль над полуостровом начала осуществлять только после 18 марта 2014 года, когда Крым «вошел в состав» РФ на основании «референдума» и последовавшего «договора».

Однако ЕСПЧ установил наличие достаточных доказательств, что Россия контролировала Крым как минимум с 27 февраля 2014 года.

Суд отмечает, что несмотря на то, что войска Черноморского флота РФ на полуострове не превысили установленный лимит в 25 000 человек, численность военных выросла почти в два раза с примерно 10 000 в конце января 2014 года до около 20 000 в середине марта.

По мнению ЕСПЧ, усиление военного присутствия России в Крыму было значительным.

Суд взял во внимание, что правительство России не оспаривало утверждение о превосходстве своей группировки в Крыму над украинской армией в техническом, тактическом и военном отношении. Также российская сторона никоим образом не оправдала такой резкий рост военного присутствия.

«Более того, увеличение произошло без согласия или сотрудничества с украинской властью, о чем свидетельствуют дипломатические коммюнике, возражающие против развертывания войск», — говорится в решении.

Кроме того, вопреки доводам российской стороны о якобы «пассивном наблюдении» Украина предоставила подробные сведения о том, как российские военные принимали участие в блокаде и разоружении военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также ЕСПЧ обратил особое внимание на заявления президента России Владимира Путина. Первое — на совещании с руководителями силовых структур в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года, когда лон заявил, что принял решение «начать работу по возвращению Крыма Российской Федерации».

Второе — в интервью от 17 апреля 2014 года он прямо признал, что Россия «разоружила воинские части украинской армии и правоохранительные органы» и что российские военнослужащие поддержали «крымские силы самообороны».

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Украины против России по Крыму. Украинская сторона обвиняет РФ в систематических нарушениях прав человека на полуострове, которые стали административной практикой оккупационной власти.

До этого ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в оккупированных районах Донбасса. // РБК-Украина