Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 03.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 03.05 were approximately:
особового складу / personnel — близько/ about 24200 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1062 (+14) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 2567 (+48) од,
артилерійських систем / artillery systems – 475 (+16) од,
РСЗВ / MLRS — 162 (+10) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 80 (+0) од,
літаків / aircraft – 194 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 1843 (+19) од,
кораблі /катери / boats / cutters — 10 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 291 (+20).
спеціальна техніка / special equipment — 38 (+0).
крилаті ракети / cruise missiles — 84 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському напрямку / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Izyum direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet