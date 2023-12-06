Держдеп США озвучив вміст нового пакету військової допомоги Україні

Держсекретар наголосив: якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту Байдена про додаткове фінансування, це буде один із останніх пакетів допомоги.

США виділили Україні новий пакет допомоги на 175 млн доларів.

Як ідеться в заяві державного секретаря Ентоні Блінкена, цей пакет, у якому використовуються “обмежені ресурси, які залишаються доступними для допомоги Україні”, передбачає надання зброї та техніки з раніше запланованого скорочення.

“Можливості, передбачені в сьогоднішньому пакеті, включають боєприпаси ППО, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети, протиброневі ракети, боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси, запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт”, – йдеться в заяві.

Пентагон оприлюднив уточнений список допомоги:

ракети АІМ-9М та АІМ-7 для ППО;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські постріли калібру 155 та 105 мм;

високошвидкісні протирадіаційні ракети;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

понад 4 мільйони набоїв до стрілецької зброї;

транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

“Поки Росія не припинить цю війну, припинивши свої жорстокі атаки і вивівши свої війська з України, дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували очолювати створену нами коаліцію, яка складається з більш ніж 50 країн, які твердо підтримують Україну”, – наголосив Блінкен.

Держсекретар наголосив: якщо Конгрес не вживе заходів щодо схвалення запиту Байдена щодо додаткового фінансування, це буде один із останніх пакетів допомоги Україні. // LB.ua