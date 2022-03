Генеральний штаб ЗСУ повідомив про втрати противника з 24.02 по 09.03

Довіряйте тільки перевіреним джерелам

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 08.03 were approximately:

особового складу / personnel — понад/ more 12 000 осіб,

танків / tanks ‒ 317 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1070 од,

артилерійських систем / artillery systems – 120 од,

РСЗВ / MLRS — 56 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 28 од,

літаків / aircraft – 49 од,

гелікоптерів / helicopters – 81 од,

автомобільної техніки / vehicles — 482 од,

кораблі /катери / boats / cutters — 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!

Слава Україні!!!

Trust only proven sources, do not panic and continue the total resistance. Let’s win together!

Glory to Ukraine!!!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine