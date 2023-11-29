Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 29.11.23
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.11.23 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 327580 (+1140) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 5538 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 10312 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 7908 (+32) од,
- РСЗВ / MLRS – 910 (+3) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 600 (+3) од,
- літаків / aircraft – 323 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5944 (+39),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1567 (+2),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 10348 (+46) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1121 (+8)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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