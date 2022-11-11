Генштаб ЗСУ оприлюднив звернення до білоруських і російських військових: що їм пропонують
Білорусам гарантують можливість негайного повернення додому.
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив звернення до білоруських і російських військових.
Відео опублікували на Facebook-сторінці Генштабу.
Як ідеться у зверненні, якщо білорусів змусять взяти участь у війні проти України і їм не вдасться відмовитися, то після перетину кордону вони повинні зупинитися підрозділами. Необхідно також зупинити техніку, підняти білі прапори і дочекатися представників командування ЗСУ.
Білорусам гарантують можливість негайного повернення додому. Якщо ж вони боятимуться переслідувань із боку режиму Лукашенка, то зможуть залишитися в Україні до закінчення війни, проживаючи у спеціальних військових містечках.
Техніку і зброю в належному стані військові Білорусі зможуть отримати після закінчення війни.
У Генштабі додали, що росіянам, які вирішили стати частиною окупаційної армії, пропонують два шляхи: добровільну здачу в полон (із дотриманням Україною всіх міжнародних конвенцій і належними умовам утримання), або ж гарантовану загибель.
Нагадаємо, ЗСУ заходять у Херсон. Окупантам, які ще залишилися в місті, пропонують здатися, щоб зберегти життя. // LB.ua