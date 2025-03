Генштаб ЗСУ: Повітряні Сили уразили район зосередження сил окупантів у місті Торецьк (відео)

21 березня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України успішно уразили район зосередження сил російської 1-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 103-го мотострілецького полку в укритті та підвалі укриття в місті Торецьк Донецької області.

Місце розміщення сил противника було повністю зруйновано.

В результаті ураження знищено особовий склад противника, зокрема десантно-штурмові групи та операторів БПЛА.

Результат ураження уточнюється, але знищення особового складу ворога та місця його укриття значно знижує ефективність підрозділів збройних сил рф на Торецькому напрямку.

Cили оборони України готові діяти рішуче, аби позбавити окупантів можливості загрожувати безпеці українського народу.

До наступного разу,

Слава Україні!

***

Successful hit!

On March, 21, 2025, the Air Force of the Armed Forces of Ukraine successfully struck an accumulation of 1st Separate Guards Motor Rifle Brigade, 103rd Motorized Rifle Regiment forces in their shelter and the shelter’s basement in Toretsk, Donetsk region. Their site was completely destroyed.

The strike also led to the elimination of enemy personnel, including assault groups and UAV operators. Exact numbers are still being clarified but the destruction of their shelter and personnel greatly diminishes the ability of the Russian military to operate effectively in the Toretsk axis.

The Ukrainian Defense Forces are ready to act decisively to deprive the occupiers of the opportunity to threaten the security of the Ukrainian people.

Until next time,

Glory to Ukraine!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine