Російський снаряд потрапив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні, одна людина загинула,. 10 отримали поранення

Київ сьогодні зазнав атак ворога. Рано вранці снаряд потрапив у 9-ти поверховий житловий будинок на Оболоні. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Про це йдеться в повідомленні мера столиці Віталія Кличка.

А буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка.

Повністю знищений тролейбус, який був без пасажирів.

Повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах.

Рятувальники і бригади швидкої працюють на місці.