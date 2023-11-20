HIMARS і не тільки: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів

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У понеділок, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони на загальну суму в 100 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону. Зазначається, що це вже 51-й пакет допомоги, який буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.

США нададуть Україні нову систему HIMARS

Фото: Lockheed Martin

До пакету увійдуть:

  • зенітні ракети Stinger;
  • одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

“Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з коаліцією, яку Сполучені Штати створили з близько 50 членів Альянсу та партнерів, які забезпечують Україну можливостями, необхідними для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати Україні близько 36 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки”, – йдеться у повідомленні.  // УНІАН

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