HIMARS і не тільки: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів
У понеділок, 20 листопада, Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони на загальну суму в 100 млн доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону. Зазначається, що це вже 51-й пакет допомоги, який буде надано Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.
До пакету увійдуть:
- зенітні ракети Stinger;
- одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- більше 3 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
“Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з коаліцією, яку Сполучені Штати створили з близько 50 членів Альянсу та партнерів, які забезпечують Україну можливостями, необхідними для захисту зараз і стримування російської агресії в майбутньому. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати Україні близько 36 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки”, – йдеться у повідомленні. // УНІАНTweet