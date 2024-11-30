ІТ-Армія паралізувала роботу зв’язку та інтернету росіян

У найбільших російських операторів стався збій.

У найбільших російських операторів – Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл – спостерігався масштабний збій.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

Зазначається, що операція IT ARMY завдала ворогу економічних збитків на суму до 360 мільйонів доларів.