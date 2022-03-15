Как встать на военный учет в Киеве: все контакты

О том, как пройти процедуру военнообязанным столицы– далее в материале Информатор Деньги.

Прийти в военкомат нужно лично. И призывники, и военнообязанные должны встать на военный учет в случае если они сменили место жительства и переехали в другой город или приехали с другой страны и получили украинское гражданство. Также за три дня до переезда на новое место они должны сняться с учета по прежнему месту прописки. В военное время без разрешения районного (городского) военкомата уезжать запрещено. Уклонение от срочной службы грозит тремя годами лишения свободы.

Для записи нужно предоставить такие документы:

заявление о взятии на воинский учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ (военный билет или приписное свидетельство);

свидетельство о рождении детей (если есть дети);

копия диплома об образовании

копия свидетельства о браке (для тех, кто официально женат или замужем)

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Для начала необходимо будет записаться на медкомиссию в военкомате. Все процедуры могут занять от нескольких часов до целого дня. Поэтому, скорее всего, придется отпрашиваться с работы на целый день. Однако это предварительная информация.

Адреса военкоматов Киева по месту жительства:

1) Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 04112, г.Киев, ул. Парково-Сырецкая 19. Телефон: (044)456-12-05. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 17.00

2) Голосеевский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 03050, г.Киев, ул. Большая Васильковская, 104Б. Телефон: (044)529-24-02. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

3)Дарницкий районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Адрес: 02093, г.Киев, ул. Бориспольская 26-А. Телефон: (044) 566 50 93.Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

4)Деснянский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 02166, город Киев, ул. Космонавта Волкова 2-А. Телефон: (044) 518 41 80. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 09.00 до 13.00

5)Днепровский районный в городе Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 02094, г. Киев, ул. Юрия Поправки 14-А. Телефон: (044)290-44-52. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.

6)Оболонский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 04210, г. Киев, ул. Иорданская, 16а. Телефон: (044) 464 78 02. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.

7)Печерский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 01014, г. Киев, ул. Петра Болбочана, 1. Телефон: (044) 285 03 50. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

8)Подольский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: г. Киев, пр-т Свободы 40. Телефон: (044) 484 70 23. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

9)Святошинский районный в Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 03115, г. Киев, ул. Григория Онискевича, 1. Телефон: (044) 424 10 24. Время работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 13.00 до 13.45. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

10) Соломенский районный в г. Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки военкомат.

Адрес: 03087, г. Киев, ул. Искровская,5а. Телефон: (044) 241 13 25. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00

11)Шевченковский районный в городе Киеве территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Адрес: 04111, г. Киев, ул. Салютная 4 Телефон: (044) 400 61 46. Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни, время: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.