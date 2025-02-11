Кіберфахівці ЗСУ та ГУР провели масштабну кібероперацію проти російського паливно-енергетичного сектору

У період 7-8 лютого 2025 року кіберфахівці Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти головного підрядника «Газпрому» компанії «Газстройпром» та групи дочірніх підприємств, які займаються будівництвом та обслуговуванням нафто-газової інфраструктури РФ.

Як повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» джерела у розвідці, загальна кількість компаній які потрапили під потужну кібератаку сягнула 23-х.

За інформацією джерел, кібератака стала можливою завдяки співпраці одного з керівників холдингу, який надав силам оборони України доступ до декількох ключових серверів та «дірявості» систем кібербезпеки російського виробництва.

Компанії, які були успішно атаковані українськими кібервоїнами:

1. АТ «Газстройпром» gsprom.ru

2. ПАТ «Газпром автоматизация» gazprom-auto.ru

3. ТОВ «ГСП-Комплектация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-

komplektatsiya

4. ТОВ «Инфосервис регион» isreg.ru

5. ТОВ «ВЕКТОР ВОСТОК» gsprom.ru/media/news/korporativnye- novosti/vektor-vostok

6. ТОВ «ССК «Газрегион» ssk-gaz.ru

7. ТОВ «ГСП Центр» www.gsp-center

8. ТОВ «ГСП-Сервис» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-servis

9. ТОВ «ГСП-Технологии» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-tekhnologii 10. ТОВ «ГСП-Механизация» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp- mekhanizatsiya

11. ТОВ «ГСП- Нефтегазпереработка» gsprom.ru/company/structure/ooo- gsp-pererabotka

12. ТОВ «ГСП-Переработка» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp- pererabotka

13. ТОВ «ГСП-ГСМ» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-gsm

14. ТОВ «ГСП-1» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-1

15. ТОВ «ГСП-2» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-2

16. ТОВ «ГСП-4» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-4

17. ТОВ «ГСП-6» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-6

18. ТОВ «ГСП-7» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-7

19. ТОВ «Сфера-Групп» sferagroup-com.ru

20. ТОВ «ГСП-Инвестиции» gsp-inv.ru

21. ТОВ «Газстройпром-Авто Транспортное Предприятие» gc-atp.ru

22. ТОВ «ГСП-5» gsprom.ru/company/structure/ooo-gsp-5

23. ТОВ «ГСП-ФИНАНС»

«В результаті успішних дій кіберфахівців ЗСУ та ГУР МО України виведено з ладу більше 120 фізичних серверів-гіпервізорів на яких було розміщено понад 1 500 віртуальних машин, знищено файлові сховища з документацією загальним обсягом понад 2 000 000 ГБ, виведено з ладу понад 10 000 комп’ютерів співробітників, зупинено роботу всіх систем і сервісів», – зазначило джерело.

Попередні підрахунки вказують на понесені ворогом великі збитки, які можуть сягати кілька мільярдів рублів.

За даними джерел, українські кіберфахівці повідомили, що «це не остання успішно знищена масштабна ціль в кіберпросторі, кібервійна буде набирати оберти і завдавати суттєвої шкоди агресору».