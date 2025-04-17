«Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите»

На думку американського президента, воювати з великою країною не слід.

Президент США Дональд Трамп не вважає українського лідера Володимира Зеленського відповідальним за російське вторгнення, але все одно переконаний, що той зробив недостатньо для запобігання війні. Про це Трамп заявив на брифінгу з журналістами у Білому домі під час зустрічі з премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, повідомляє Дзеркало тижня.

“Росія набагато більша, це набагато потужніша військова сила. І якщо ти розумний, ти не вплутуєшся у війни… Я не звинувачую його. Але я б не сказав, що він добре зробив свою роботу. Я не є великим [його] фанатом. Я ним не задоволений”, – сказав Трамп.

Він наголосив, що не покладає відповідальність на Зеленського, але він “не в захваті” від того, що ця війна почалася.

“Це війна, яка б ніколи не почалась, якби я був президентом. Зараз були б живі мільйони людей, які загинули. Міста були б відкриті й процвітаючі, а ці прекрасні архітектурні об’єкти — вони є найпрекраснішими у світі, але їх більше немає. Їх розтрощено вщент, вони лежать на землі мільйонами уламків. Їх накрили ракети, бомби й кулі”, — повторив Трамп звичну тезу.

За його словами, до початку війни ніхто про неї навіть гадки не мав. Він також згадав про свої розмови з Путіним.

“Я багато говорив про це з Путіним. Україна була, можна сказати, «зіницею його ока». Але він ніколи б не пішов туди, якби я був президентом. Тепер я намагаюся змусити його зупинитися”, — додав він.