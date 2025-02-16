«Контракт 18-24»: Лицарська бригада отримала близько 300 заяв за три дні

28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вже отримала близько 300 заяв за три дні від початку проєкту «Контракт 18-24».

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів Денис Швидкий, начальник рекрутингової групи 28-ї ОМБр.

«Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми. З кожним днем все більше людей звертаються», — сказав Денис Швидкий.

«Лицарська бригада» є однієї з шести бригад, на яку наразі розповсюджується нова програма укладання контрактів.

«Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО, мають досвід бойових дій», — розповів Денис Швидкий.

Також у бригаді розвивається служба супроводу, яка підтримує військових після поранення, звільнення. Крім того, розробляється бригадою програма підтримки житлом військовослужбовців.

Як повідомляла АрміяInform, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Проєкт відкриває для добровольців віком 18-24 роки нові можливості: гідну фінансову винагороду, професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО та соціальні гарантії, яких не дає жодна цивільна професія.

Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок Резерв+ з найближчим оновленням. Далі — консультація з рекрутером, підписання контракту та проходження підготовки у бойових підрозділах. // АрміяInform