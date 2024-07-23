Китай надає РФ супутникові розвіддані для війни проти України

Китай надає Росії розвідувальні дані зі своїх супутників, які використовуються росіянами у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією американської розвідки, Китай передає Росії необхідну розвідувальну інформацію для війни проти України та для моніторингу розташування військ НАТО в Європі.

Зокрема компанія HEAD Aerospace постачає росіянам дані з понад 100 китайських космічних апаратів.

Окрім державних установ, супутники також орендувала приватна військова компанія “Вагнер”. У листопаді 2022 року російська ПВК орендувала два китайські супутники високої роздільної здатності Jilin-1 Gaofen 03D12 та 03D13, а також пов’язані з ними сервіси на загальну суму у понад $30 мільйонів. Супутники вивели на висоту 535 км у тому ж році.

Тож попри політичні заяви про нейтралітет, Китай надає Росії обладнання, яке використовується для військових цілей проти України.

Водночас окрім супутникових даних, Китай також передає РФ мікроелектроніку та верстати. Щобільше, підтримка Китаю містить оптику, ракетне паливо і розширення космічної співпраці, зазначило одне з джерел видання.

За словами джерел, США та їхні союзники намагатимуться донести свою стурбованість до Пекіна та посилити зусилля з припинення підтримки Китаєм російської оборонної промисловості.

Зокрема минулого тижня міністерка фінансів Джанет Єллен також попередила про “значні наслідки”, якщо з’ясується, що компанії, зокрема у Китаї, надають матеріальну підтримку Росії та її військово-промисловій базі у війні проти України.

Нещодавно Букви повідомляли, що США планують розгорнути нову наземну систему глушіння, щоб перешкоджати китайським і російським супутникам передавати інформацію про американські війська.

Пентагон протестував систему на початку року у двох місцях, контроль здійснювався з третьої локації. Система призначена для протидії супутниковому зв’язку супротивника. Пентагон наголошує, що ця технологія є оборонною і вузькоспрямованою, на відміну від російської протисупутникової ядерної зброї.

США планують розгорнути перші 11 з 24 дистанційних модульних терміналів у найближчі місяці. Решта можуть бути встановлені до 31 грудня.

Термінали невеликі, транспортабельні та недорогі. Вони доповнюють вже розгорнуті системи Counter Communications System і Meadowlands, забезпечуючи розгалужену, дистанційно керовану і мобільну мережу.

Нова технологія не знищує супутники, а лише тимчасово виводить їх з ладу. // Букви