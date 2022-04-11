Мародерство окупантів не має меж: хапають все, що бачать (аудіо)

Загарбники грабують і нищать все на своєму шляху: забирають авто із розбитих автосалонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних авто.

Ще одним доказом мародерства стала чергова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.

«А че там, кого-нибудь хлопнуть, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?» – запитує «товариш» окупанта.

Той каже, що «ювелірки» вже обібрали, «трофеєм» був автосалон: «Мы шли, всё, нахй, захватывали, крушили, ебть, автосалоны все пустые, нахй, все тачки попиздли, целые, прикинь. «Лексусы» пизд*ли на украинских номерах».

Рашист щиро радіє награбованому, товариш заздрить, але підкреслює – той привезе крадене добро додому, лише якщо виживе.

Путінський вояка каже, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить: «убиваю самого себя и от этого дичаю…».

Але вони вже давно здичавіли, раз вчиняють такі безчинства.

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СБУ