Мародерство окупантів не має меж: хапають все, що бачать (аудіо)
Загарбники грабують і нищать все на своєму шляху: забирають авто із розбитих автосалонів, прикраси з ювелірних магазинів і навіть переплавляють мідь із підірваних авто.
Ще одним доказом мародерства стала чергова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.
«А че там, кого-нибудь хлопнуть, золото там, деньги, че-нибудь украсть там можно?» – запитує «товариш» окупанта.
Той каже, що «ювелірки» вже обібрали, «трофеєм» був автосалон: «Мы шли, всё, нахй, захватывали, крушили, ебть, автосалоны все пустые, нахй, все тачки попиздли, целые, прикинь. «Лексусы» пизд*ли на украинских номерах».
Рашист щиро радіє награбованому, товариш заздрить, але підкреслює – той привезе крадене добро додому, лише якщо виживе.
Путінський вояка каже, що думає про самостріл і боїться смерті – вона прямо уві сні до нього приходить: «убиваю самого себя и от этого дичаю…».
Але вони вже давно здичавіли, раз вчиняють такі безчинства.