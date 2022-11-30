Міністр закордонних справ Латвії закликав дозволити Україні атакувати цілі всередині Росії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс закликав дозволити Україні атакувати цілі у глибині російської території.

Країни НАТО поки що утримуються від постачання озброєнь достатнього радіусу дії, зазначає Радіо Свобода.

«Ми повинні дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних пускових установок або аеродромів», – заявив він у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті 29 листопада.

За його словами, члени Альянсу не повинні боятися ескалації конфлікту. Міністра цитує агентство Bloomberg.

Країни НАТО, серед інших озброєнь, постачають Україні артилерійські установки і снаряди для них, реактивні системи залпового вогню та протикорабельні ракети. Їхня дальність дії зазвичай не перевищує 100-120 кілометрів. Однак вони утримувалися від постачання тактичних ракет і ракетних комплексів із радіусом дії до 300 кілометрів, штурмової та винищувальної авіації.

Світові ЗМІ з посиланням на джерела припускали, що Вашингтон побоюється подальшої ескалації війни Росії та України.

За словами Рінкевичса, кілька інших держав-членів НАТО також вважають, що Україна не повинна мати обмежень щодо вибору цілей.