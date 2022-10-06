Мобилизованные в России начали воевать друг с другом , с «дедами», с офицерами и с местными жителями. Есть первые жертвы

Новобранцы начали воевать: друг с другом, «дедами», офицерами и местными жителями. Пьяные драки происходят и в казармах, и на улицах. Есть первые жертвы.

Об этом пишет телеграм-канал “Можем объяснить” и приводит ряд примеров.

Жители подмосковного Серпухова стали опасаться выходить на улицы из-за мобилизованных дебоширов, которые регулярно напиваются и устраивают пьяные драки, чем пугают местных. На все претензии отвечают, что их посылают на смерть.

Напоминание о возможной смерти на фронте сильно разозлило мобилизованных на сборном пункте в Пензе, где солдаты избили подполковника, который якобы их называл «мясом», которое едет «на бойню».

В подмосковном Алабино от вчерашних гражданских досталось контрактникам, которые захотели отобрать у новоприбывших телефоны и новую экипировку. Как пишет Baza, в массовой драке пострадали около 20 «дедов», которые спаслись только с прибытием в часть военной полиции. Стороны, впрочем, решили разойтись миром и не писать друг на друга заявления.

В Еланском учебном центре на Урале погибли сразу трое мобилизованных. Мобилизованные спали на полу спортзала, грелись на улице у костра и жаловались на голод. Спустя несколько дней они начали пить и драться, один из них погиб от сердечного приступа. Еще один покончил с собой, причиной смерти третьего стал алкоголь — его отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени.

К 5 октября известно о девяти случаях смерти мобилизованных, так и не доехавших до фронта. О двух из них — в Омской и Ульяновской областях — подробнее писала SOTA.