МЗС України підтвердило загибель 11 українців в Ізраїлі, 9 вважаються зниклими безвісти

Міністерство закордонних справ України на цей момент підтверджує загибель 11 українців в Ізраїлі, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в посольстві України в Державі Ізраїль із посиланням на дані ізраїльської сторони, 12 громадян України загинули в Ізраїлі, ще вісім українців вважаються зниклими безвісти.

Зі свого боку речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив, що підтверджено загибель 11 українців.

“МЗС України може підтвердити загибель 11 українців в Ізраїлі. Ще дев’ять громадян вважаються зниклими безвісти”, – повідомив Ніколенко в коментарі агентству “Інтерфакс-Україна”.

Згідно з останніми даними влади Ізраїлю станом на 13 жовтня, в Ізраїлі внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, 9 вважаються зниклими; загинули 8 громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Серед громадян Великої Британії: 7 загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: 4 загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: 4 загинули, 3 вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: 4 загинули, 9 вважаються зниклими; 3 громадянина Азербайджану загинули, 1 вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін; по одному громадянину – Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Серед росіян – 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі – чотири загинули, один зник.

12 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомляв, що семеро українців загинули в Ізраїлі, дев’ять громадян дістали поранень різного ступеня тяжкості.