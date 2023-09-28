Українські військові витіснили росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку та на півдні

Українські бійці витіснили російських окупантів на Куп’янсько-Лиманському напрямку та закріпилися на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Нацгвардії Миколу Уршаловича на брифінгу.

“Підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення спільно з підрозділами Збройних сил провели ударно-штурмові дії. Витіснили противника із займаних позицій та закріпилися”, – сказав він.

За його словами, гвардійці утримують оборону, здійснюють аеророзвідку та методично уражають ворожі цілі в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки. При цьому вони перебувають під інтенсивним вогнем росіян.

Уршалович додав, що наші бійці проводять ударно-штурмові дії задля покращення тактичного положення. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, а також поповнюють наш обмінний фонд.

***

Нацгвардійці вичавлюють росіян з позицій на півдні

Воїни Національної гвардії мають успіхи на південному напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські терористи намагаються уповільнити наступ підрозділів. Лише за тиждень було здійснено:

12 авіаційних ударів;

2 удари дронами-камідкадзе;

близько 515 артилерійських обстрілів.

“Разом з тим штурмові загони 15-ї бригади оперативного призначення мають успіх в південному напрямку. Продовжують вичавлювати ворога із займаних позицій. Закріплюються на досягнутих рубежах”, – додав представник Нацгвардії.