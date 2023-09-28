Українські військові витіснили росіян на Куп’янсько-Лиманському напрямку та на півдні

Published

Українські бійці витіснили російських окупантів на Куп’янсько-Лиманському напрямку та закріпилися на позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Нацгвардії Миколу Уршаловича на брифінгу.

Українські військові витіснили росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку

Ілюстративне фото. Getty Images

“Підрозділи 4-ї бригади оперативного призначення спільно з підрозділами Збройних сил провели ударно-штурмові дії. Витіснили противника із займаних позицій та закріпилися”, – сказав він.

За його словами, гвардійці утримують оборону, здійснюють аеророзвідку та методично уражають ворожі цілі в районах Серебрянського лісництва та Білогорівки. При цьому вони перебувають під інтенсивним вогнем росіян.

Уршалович додав, що наші бійці проводять ударно-штурмові дії задля покращення тактичного положення. Вони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, а також поповнюють наш обмінний фонд.

***

Нацгвардійці вичавлюють росіян з позицій на півдні

Воїни Національної гвардії мають успіхи на південному напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські терористи намагаються уповільнити наступ підрозділів. Лише за тиждень було здійснено:

  • 12 авіаційних ударів;
  • 2 удари дронами-камідкадзе;
  • близько 515 артилерійських обстрілів.

“Разом з тим штурмові загони 15-ї бригади оперативного призначення мають успіх в південному напрямку. Продовжують вичавлювати ворога із займаних позицій. Закріплюються на досягнутих рубежах”, – додав представник Нацгвардії.

Like

Tags:

You may also like...