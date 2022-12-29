На 10 років за ґрати відправиться особистий інформатор терориста Гіркіна-Стрєлкова

Published

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині. Співробітники СБУ затримали його у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури.

Возможно, это изображение 1 человек и в помещении

Встановлено, що на колишнього «министра обороны «днр» він вийшов через заборонену соцмережу «Одноклассники» після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою «допомогу» у війні проти України.

Передачу закритих відомостей російський агент здійснював з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Возможно, это изображение текст «кому: вам сегодня, 01:01 8 файлов скачать одним архивом 11 66 мб) сохранить в обпако да 8 дней назад видел смотрите фото, на перекрестке в двигался по сторону отправляю бпокпосты которые знаю, про знаю что он есть HO они его меняют на видел, HO ониего тоже меняют, co сторны небыло HQ сейчас не знаю, даю информацию, по завтра узнаю через друзей по после того как получите ответьте, ия удалю. до связи. ответить переспать служба украни позвонить»

Возможно, это изображение текст «15:10 c уважением, здравствуйте, очень признателен, что вышли на связь. интересует передвижения военной техники укров по если есть возможность фиксировать το необходима информация виде количестве техники, времени месте передвижения в идеале видео, это не безопасно, так что смотрите по ситуации. таюже интересуют координаты расположения бпок-постов. по некоторых нас есть информация, но могут ставить новые игорь стрепков отправлено из почты ответить переслать с укратни позвонить зашиена kaspersky»

Нет описания фото.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...