Російські окупанти обстріляли Запорізьку область: є значні руйнування

Російська армія у п’ятницю, 31 березня, обстріляла населені пункти Запорізької області. Внаслідок атак ворога є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

За його словами, росіяни вдарили по селу Розумівка. Російські снаряди влучили у житлові приватні будинки. Крім того, окупанти обстріляли село Нижня Хортиця. Було влучання у район місцевої ферми.

Єрмак зазначає, що внаслідок атак російських окупантів ніхто не постраждав.