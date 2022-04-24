На Миколаївщини українські військові взяли під контроль нові території

Захисники України зірвали спробу висування двох ворожих диверсійно-розвідувальних груп, супротивник зазнав серйозних втрат, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

На Миколаївщині українські військові забезпечили контроль над територіями в районі ще 5 населених пунктів поблизу адмінмежі з Херсонщиною.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, на тимчасово зайнятих територіях України російські окупанти обмежують права та свободи мирних мешканців.

Зокрема, свободу пересування — населені пункти, що готуються до проведення псевдореферендумів, закриті для в’їзду та виїзду.

«На Миколаївщині й Херсонщині противник продовжує ведення оборонних дій на зайнятому рубежі та артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів і наших позицій», — розповів Назаров.

За даними командування, відмічено посилення розвідувальної активності у бік адміністративного кордону Миколаївської області.

Так, українськими підрозділами зірвано спробу висування двох диверсійно-розвідувальних груп ворога.

«Зазнавши втрат до 50% складу ДРГ, рашисти відступили. Водночас нашими підрозділами забезпечений контроль території в районі ще 5 населених пунктів Миколаївщини поблизу адмінмежі з Херсонщиною», — повідомив він.

Назаров уточнив, що втрати окупантів становлять 73 «рашисти» та сім одиниць техніки, серед яких зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир С1», автомобільна та броньована техніка. // УНІАН