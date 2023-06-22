На Черкащині обмежили час роботи кафе та ресторанів

Відсьогодні по всій Черкащині заклади громадського харчування та дозвілля мають зачинятися не пізніше 22:00.

В Черкаській області обмежили загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець в Telegram.

За його словами, відсьогодні по всій Черкащині діятиме загальний режим роботи закладів громадського харчування та дозвілля, вони мають зачинятися не пізніше 22:00.

“Без винятків. Таке рішення ми ухвалили спільно із правоохоронцями та військовим командуванням. Усе – задля вашої безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії РФ”,- заявив Табурець.

Він також нагадав, що комендантська година в області діє щодня з 00:00 до 4:00.

Які обмеження діють у Києвській області

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині обмежили час проведення розважальних заходів, роботи ТРЦ та закладів харчування. Зокрема, розважальні заходи, такі як концерти, шоу-програми, дискотеки, виступи професійних та аматорських колективів, ярмарки, спортивні змагання тощо, зокрема й благодійні, проводити в закладах на території Київської області дозволено до 21:00. В області заборонено діяльність закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних закладів (ресторанів, барів, кафе, їдалень, закусочних, піцерій, баз відпочинку, заміських комплексів тощо) під час дії комендантської години.

На Київщині комендантська година триває з 00:00 до 05:00. // УНІАН