Оборонці Чернігова знищили ворожу батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали

Оборонці Чернігова з Оперативного командування «Північ» знищили ворожу батарею реактивної системи залпового вогню, яка обстрілювала житлові квартали міста.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

«Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але кілька хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба», — заявили у Генштабі.