Оборонці Чернігова знищили ворожу батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали

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Оборонці Чернігова з Оперативного командування «Північ» знищили ворожу батарею реактивної системи залпового вогню, яка обстрілювала житлові квартали міста.

Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Оборонці Чернігова знищили ворожу батарею РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали

«Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для злочинних обстрілів. Але кілька хвилин роботи нашої артилерії швидко згорнули їхні плани. Тепер на тому місці буде клумба», — заявили у Генштабі.

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