На Чернігівщині затримали ймовірного диверсанта з «благодарственным письмом» від ОРЛО в телефоні

Чоловіка передали поліцейським для з’ясування всіх обставин.

У Чернігівській області на блокпосту затримали ймовірного диверсанта.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

«Під час спілкування водій дуже помітно нервував і плутався в словах. При ретельній перевірці у громадянина в телефоні було виявлено фото листа подяки, видане керівництвом тимчасово окупованих територій в Луганській області», — зазначили в НГУ.

Затриманого передали співробітникам Нацполіції для з’ясування всіх обставин. // LB.ua