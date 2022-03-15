На Дніпропетровщині поліцейські затримали ще одного прихильника «руського міра»

15 березня поліцейські Синельниківського РУП затримали мешканця Запорізької області, який проводив проросійську агітацію.

Чоловік може бути причетний до пособництва ворогу та веденні диверсійної діяльності на користь ворожої країни.

Також цього дня поліцейські, які несуть службу на блокпосту, зупинили автомобіль «Audi». На вимогу надати документи водій та пасажир відмовилися.

Трьох чоловіків доставили до Служби безпеки України. За даними фактами проводиться ретельна перевірка.

За поточну добу поліцейські Дніпропетровської області забезпечили реагування на всі повідомлення, що могли становити загрозу національній безпеці країни, й на інші події.

Закликаємо громадян відповідально ставитися до вимушених обмежень воєнного часу й суворо дотримуватися встановлених правил.

#stoprussia

Поліція Дніпропетровської області