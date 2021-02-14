На Донбассе трое украинских бойцов погибли, подорвавшись на неизвестном устройстве

На Донбассе украинские военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве. В результате трое бойцов погибли.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское. «При перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил», — говорится в сообщении. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.