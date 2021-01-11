На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков погиб украинский военный

Враг нарушил перемирие в районе Песок Донецкой области.

В районе проведения Операции объединенных сил в Донецкой области сегодня смертельное ранение получил украинский военный.

Об этом в Facebook сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

Боец погиб в районе населенного пункта Пески около 15:30.

«Украинской стороной СЦКК был задействован координационный механизм: введен «режим тишины», выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В делегации выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца. // УНИАН