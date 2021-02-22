На Донбассе задержаны двое террористов «ДНР»

За двадцатое февраля полицейские на Донбассе задержали двоих подозреваемых в причастности к вооруженным бандформированиям Российской Федерации.

По данным спикера пресс-центра Объединенных сил Константина Богатырева, правоохранители проверили 4500 человек и 4588 транспортных средств, оформив 61 административное правонарушение.

Отдельно ПЦОС рассказал про оперативно-профилактическую отработку Мирнограда (бывший Димитров) в Донецкой области силами Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.

Приказы на такие отработки отдает руководство Операции ОС. Их цель – предупреждение и раскрытие тяжких преступлений, обеспечение публичного правопорядка, обнаружение антиобщественных элементов, и, естественно, поиск бывших террористов и вооружения. // real-vin.com