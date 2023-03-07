У Сухопутних військах ЗСУ назвали ім’я українського військовополоненого, розстріляного окупантами

Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів «Слава Україні!»

За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною.

Слава Україні! Героям слава!

Сухопутні війська ЗС України