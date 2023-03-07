У Сухопутних військах ЗСУ назвали ім’я українського військовополоненого, розстріляного окупантами
Вчора в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів «Слава Україні!»
За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.
Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.
Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.
Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими Героя висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого Героя буде невідворотною.
Слава Україні! Героям слава!Tweet